Brusaferro (Iss): intervenire per frenare contagi, effetti tra 15 giorni

Ansa

"Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamo evitare quello che abbiamo visto negli altri Paesi. I risultati di questi interventi non li vedremo prima di 10-15 giorni". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro. "Non dobbiamo stupirci se nei prossimi giorni continueremo a vedere una crescita ancora importante dei positivi".