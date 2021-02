Brindisi, medico positivo al Covid partecipò a un intervento con la febbre: indagato per epidemia colposa

Come riporta La Repubblica Bari, il medico fu uno dei primi operatori sanitari ad aver contratto il Covid. Dopo di lui, furono contagiati altri operatori, bloccati i ricoveri e il reparto fu chiuso per qualche giorno. Inoltre, nei due mesi successivi nell’ospedale si registrarono decine di contagi tra il personale sanitario. Per questo, vennero chiusi numerosi reparti.