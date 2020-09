Alessandria, medico va a lavoro ma ha il Covid: "È solo influenza"

L'esperienza professionale ha giocato un brutto scherzo ad un dottore di Alessandria, che per alcuni giorni ha lavorato, sicuro di avere una banale influenza , nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Santi Antonio e Biagio. In realtà l'uomo aveva il Covid e ora è ricoverato perché le sue condizioni sono peggiorate. Scattati i tamponi a tutto il personale ospedaliero del reparto.

"Solo febbre" - "Ho solo qualche linea di febbre", aveva detto il medico ai colleghi per tranquillizzarli sul suo stato di salute. Con la stessa motivazione aveva superato i controlli predisposti all'ingresso dell'ospedale Santi Antonio e Biagio, ad Alessandria. Invece l'uomo - ora ricoverato perché i sintomi sono più gravi - è andato a lavoro col Covid per giorni e ora in tutta la struttura, e soprattutto nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dove il dottore operava, l'allerta è alta.

"Controlli a tappeto" - L'Azienda Ospedaliera in un comunicato sottolinea che "l'obbligo di utilizzo dei Dpi vigente tutela la diffusione del virus tra pazienti e operatori e si sta procedendo con i protocolli di sicurezza. A ogni accesso è stato predisposto un check point con la presenza di personale, fornita di termoscanner e gel antisettico per le mani. Inoltre, è obbligatorio l’utilizzo dei Dpi per tutta la permanenza in ospedale, contro la diffusione del virus. Qualora gli operatori non seguissero le indicazioni fornite, a seguito di precise verifiche, l’Azienda avvia le azioni dovute".