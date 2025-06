Brindisi, un medico colpito con una spranga in un parcheggio dell'ospedale

Un medico in servizio al Pronto soccorso di Francavilla Fontana (Brindisi) è stato aggredito con una spranga e colpito alla nuca lunedì sera nell'area parcheggio fuori dall'ospedale al termine del suo turno di lavoro. Il 43enne è stato trovato a terra privo di sensi da una donna, che ha subito allertato i soccorsi. Dopo una notte in ospedale in osservazione il medico è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Sembra che lunedì, nel turno pomeridiano in Pronto soccorso, non si siano state situazioni di emergenza tali da poter essere collegate all'aggressione. Indagano i carabinieri, che visioneranno anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.