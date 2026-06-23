Brindisi, 54enne a bordo di un monopattino investito e ucciso da un'auto

Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. L'incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla litoranea. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Sono in corso indagini della polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro.