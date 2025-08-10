Atterraggio d'emergenza a Brindisi: fumo in cabina su volo diretto in Francia

Un Airbus di EasyJet in viaggio dalla Grecia verso Nantes, in Francia, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all’aeroporto di Brindisi dopo che in cabina è stata rilevata la presenza di fumo. A bordo si trovavano 186 passeggeri, oltre all’equipaggio. Secondo quanto comunicato, la segnalazione dell'emergenza è arrivata alla torre di controllo alle 12:50. Pochi minuti dopo, alle 13:10, il velivolo è atterrato in sicurezza, accolto dai mezzi antincendio prontamente schierati lungo la pista. Le verifiche effettuate a bordo subito dopo l'arresto dell'aereo non hanno evidenziato alcuna combustione in corso. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati fatti scendere senza riportare conseguenze.