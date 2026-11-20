Venerdì mattina, i carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale procura, nei confronti di tre persone, accusate dell'assalto a un furgone portavalori avvenuto la mattina del 12 luglio 2025 a San Pietro Vernotico (Brindisi), che fruttò un bottino di oltre 37mila euro. Un quarto uomo era già stato arrestato nel novembre del 2025 e poche settimane fa aveva patteggiato una pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione.