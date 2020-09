Brindisi, a scuola divise diverse per maschi e femmine: genitori furiosi

Per alcuni una decisione bigotta e anche dispendiosa. Per altri una trovata felice, che ricorda le scuole anglosassoni. Di sicuro la decisione di Adelaide D'Amelia, preside del terzo istituto comprensivo di Francavilla Fontana, il "De Amicis - San Francesco", fa discutere in città e non solo. Da quest'anno gli alunni dovranno indossare pantaloni e cravatta, le ragazze gonne e collant. Molti genitori sono contrari e organizzano una raccolta firme per obbligare la dirigente al passo indietro.