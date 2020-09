Turchia, non indossi la mascherina? La multa sono tre giorni di quarantena e dieci libri da leggere

Cosa succede in Turchia se vieni sorpreso mentre non indossi la mascherina negli spazi pubblici o sul luogo di lavoro? Nella provincia di Sakarya, a nord-est del Paese, è prevista una sanzione unica nel suo genere. 900 lire di multa (circa 100 euro), quarantena obbligatoria di tre giorni e dieci libri da leggere . La singolare misura è stata annunciata dal governatore Cetin Oktay Yildrim tramite il suo profilo Twitter.

Per chi viene sorpreso a infrangere la quarantena, il governo di Ankara ha disposto il ricovero coatto presso delle strutture apposite per un periodo di quindici giorni.

"Fino ad ora abbiamo già sanzionato 65 persone", ha dichiarato il governatore, "e abbiamo intenzione di proseguire con misure rigorose". In tutte le 81 province turche sono aumentati i controlli a causa della nuova impennata di contagi da Coronavirus (più di 1.500 casi nella giornata del 10 settembre). Il ministro della Salute Fahrettin Koca ha dichiarato che la Turchia è al "secondo picco della prima ondata".

Per quanto riguarda il rientro in classe, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che verrà effettuato in maniera graduale, a partire dalla scuola materna ed elementare, mentre l'attuazione delle misure sarà adattata ad ogni città o provincia, a seconda dell'evoluzione dell'epidemia.