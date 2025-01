A Giussano, in Brianza, un uomo di 32 anni è morto mentre era al lavoro in un capannone. Il tragico incidente è avvenuto mentre l'operaio era sul tetto: per cause ancora da accertare è infatti precipitato da un'altezza di oltre sei metri. Inutili i soccorsi: gli operatori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Sono intervenuti anche i tecnici di Ats (Azienda tutela salute) e i carabinieri di Seregno.