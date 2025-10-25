Brianza per quattro giorni senza Internet: colpa di una volpe

Stando alla ricostruzione dei tecnici intervenuti e riportata prima sulla pagina social del Comune di Caponago e poi sul sito Monza Today, domenica 19 ottobre la volpe sarebbe caduta accidentalmente in un pozzetto della linea telefonica rimasto senza coperchio. L'animale, nel tentativo di risalire in superficie, aveva rosicchiato i cavi della fibra mandando in tilt tutti i collegamenti "da cui passano i dati praticamente di tutti gli operatori di linea fissa", scrive l'Amministrazione. Che aggiunge: "Tirata fuori la volpe, viva, sono state effettuate le operazioni di sanificazione dell'ambiente e la riparazione della linea" dal 23 ottobre.