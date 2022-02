Torino, è corsa contro il tempo per salvare una volpe rimasta intrappolata nel cortile di un'azienda

La gravissima forma di rogna che colpisce l'animale gli rende quasi impossibile aprire gli occhi. A segnalare la sua presenza gli stessi dipendenti dell'azienda. Così è intervenuto un tecnico faunistico del progetto "Salviamoli insieme on the road" per recuperarlo e affidarlo alle cure dei veterinari specializzati.

"Le nostre giornate sono una corsa continua e quando non vinciamo... qualcuno ci rimette la vita", riferiscono i sanitari del Canc sulla loro pagina Facebook, mentre il consigliere Guerrini, sempre via social, li ringrazia "per la loro preziosa opera, che, oltre a tutelare la fauna selvatica, valorizza il ruolo dei cittadini che segnalano le situazioni di pericolo in cui possono venirsi a trovare gli animali, anche in contesti urbani o periurbani".