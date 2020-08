A mezzanotte arriva... la volpe: paese del Molise adotta la mascotte che cerca cibo in piazza

Isernia, la volpe arriva a mezzanotte e... diventa la star del paese Per gentile concessione di Paride Pizzi del Bar di Sopra di Miranda Tgcom24 1 di 5 Per gentile concessione di Paride Pizzi del Bar di Sopra di Miranda Tgcom24 2 di 5 Per gentile concessione di Paride Pizzi del Bar di Sopra di Miranda Tgcom24 3 di 5 Per gentile concessione di Paride Pizzi del Bar di Sopra di Miranda Tgcom24 4 di 5 Per gentile concessione di Paride Pizzi del Bar di Sopra di Miranda Tgcom24 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Come una star, allo scoccare della mezzanotte, fa la sua fugace apparizione, si fa ammirare e fotografare, per poi tornare a scomparire nelle colline vicine. "E' una ventina di giorni che la volpe viene a farci visita per avere cibo", conferma a Tgcom24 Paride Pizzi, marito della titolare del Bar Di Sopra di Miranda (Isernia). "E' la prima volta che ci capita di vedere una volpe qui e, dalle foto inviate, si noterà che l'unico a non prendere bene questo arrivo è il mio gatto", continua il barista con una punta di ironia, dopo aver immortalato gli insoliti incontri notturni.