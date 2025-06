Sarebbe morto per le percosse ricevute dal coinquilino l'uomo di origini nordafricane trovato morto questa notte in un'abitazione a Bresso, nell'hinterland di Milano, al culmine di un violenta lite per futili motivi. L'aggressore lo avrebbe ripetutamente colpito con violenti pugni fino a determinare la morte, le cui cause dovranno comunque essere accertate dall'autopsia. Sul caso indagano i carabinieri intervenuti sul posto dopo una segnalazione.