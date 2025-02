Brescia, visitatrice di una mostra inciampa e squarcia una tela del Moretto del 1500

Da una parte riproduce due santi non identificati, dall'altra la Vergine e ai suoi piedi i due disciplini, devoti appartenenti alla confraternita della Madonna del Carmine, per la quale Alessandro Bonvicino l'aveva dipinto tra il 1522 e il 1524. Il danno provocato dalla visitatrice viene definito notevole e quantificato in migliaia di euro. Il dipinto non era protetto e non si trovava tra vetri che potessero tutelarne la fragilità, al contrario, ad esempio, dello stendardo di Orzinuovi del Foppa, che nella Pinacoteca è conservato in una teca.