Paesi Bassi, ascensorista vede due lattine di birra in un museo e le butta... ma era un'opera d'arte

Sempre stando al comunicato, l'opera era esposta in un luogo non convenzionale: in un ascensore (ora si trova in un luogo più tradizionale all'ingresso della struttura). Il museo, nella nota, sottolinea di non nutrire alcun rancore nei confronti del tecnico che ha commesso l'errore. "Stava solo facendo il suo lavoro in buona fede - afferma Sietske van Zanten, direttore del museo -. In un certo senso, è una testimonianza dell'efficacia dell'arte di Alexandre Lavet".