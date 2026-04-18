AL PASSO DEL TONALE

Brescia, in gita scolastica cade dal quarto piano dell'albergo: salvo | Si era appeso alla grondaia per raggiungere la stanza dei compagni

Il 18enne, ricoverato agli Spedali Civili, ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita

18 Apr 2026 - 10:01
© Istockphoto

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È precipitato dal quarto piano di un albergo mentre tentava di raggiungere la stanza di alcuni amici passando all'esterno, aggrappandosi alle grondaie. Il 18enne - in gita scolastica in Val Camonica, nel Bresciano - si è miracolosamente salvato, pur rimanendo ferito. L'episodio è accaduto al Passo del Tonale, al confine tra le province di Brescia e Trento.

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Cosa è successo

 Secondo una prima ricostruzione, il giovane - di nazionalità belga - avrebbe bevuto e perso la presa durante il passaggio lungo la facciata dell'edificio. La caduta è stata in parte attutita dai pannelli solari installati su una tettoia al primo piano. Soccorso e trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, il ragazzo ha riportato diverse fratture ma non risulta in pericolo di vita.

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