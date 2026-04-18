Brescia, in gita scolastica cade dal quarto piano dell'albergo: salvo | Si era appeso alla grondaia per raggiungere la stanza dei compagni

Secondo una prima ricostruzione, il giovane - di nazionalità belga - avrebbe bevuto e perso la presa durante il passaggio lungo la facciata dell'edificio. La caduta è stata in parte attutita dai pannelli solari installati su una tettoia al primo piano. Soccorso e trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, il ragazzo ha riportato diverse fratture ma non risulta in pericolo di vita.