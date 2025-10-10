Brescia, sequestrano e violentano una donna: arrestati due italiani

La notte del 9 settembre una escort di origini brasiliane si era recata in una villa di Soprazocco di Gavardo, di proprietà di uno degli indagati, per partecipare a una serata. Nel corso della notte, la situazione sarebbe però degenerata: i due uomini avrebbero costretto la donna ad assumere sostanze stupefacenti contro la sua volontà e sottoponendola a violenze fisiche e sessuali di particolare crudeltà. La vittima sarebbe stata trattenuta all'interno dell'abitazione fino alle prime ore dell'11 settembre, quando, ormai priva di sensi, sarebbe stata abbandonata lungo una strada secondaria con mani e piedi legati. Alcuni passanti avevano poi notato il corpo della donna riverso a terra e avevano allertato i soccorsi. L'immediato intervento dei carabinieri aveva dato il via alle indagini che, nel giro di poche settimane, hanno portato all'identificazione e all'arresto dei due presunti responsabili.