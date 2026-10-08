Brescia, malore in campo in oratorio: 13enne muore dopo un ricovero

Il ragazzino era andato in arresto cardiaco mentre giocava a calcio con alcuni amichetti e coetanei. Era prima stato soccorso sul campo da una donna, con un lungo massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato. Poi con l'elisoccorso era stato affidato alle cure specialistiche del nosocomio di Bergamo, dove era però arrivato in condizioni disperate.