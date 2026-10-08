Brescia, malore in campo in oratorio: 13enne muore dopo un ricovero

È deceduto, dopo due giorni tra la vita e la morte, il ragazzino 13enne di San Paolo (Brescia) che nel pomeriggio di mercoledì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano. Trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora nonostante i tentativi dei sanitari.
Il malore in oratorio e i soccorsi disperati
Il ragazzino era andato in arresto cardiaco mentre giocava a calcio con alcuni amichetti e coetanei. Era prima stato soccorso sul campo da una donna, con un lungo massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato. Poi con l'elisoccorso era stato affidato alle cure specialistiche del nosocomio di Bergamo, dove era però arrivato in condizioni disperate.