Falciata sulle strisce pedonali mentre andava al compleanno della nonna. È morta così una 15enne investita, nel pomeriggio di sabato 28 novembre, da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La giovane è morta in ospedale dopo una notte di agonia. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcoltest, risultando negativo.
Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. La 15enne stava attraversando insieme alla sorella maggiore, di 25 anni, quando le due sono state travolte da un'auto. La sorella ha riportato ferite lievi. Entrambe sono residenti in provincia di Alessandria ed erano sul Garda per festeggiare il compleanno della nonna.