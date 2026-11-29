Falciata sulle strisce pedonali mentre andava al compleanno della nonna: una 15enne, investita nel pomeriggio di sabato 28 novembre da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è ricoverata in gravissime condizioni. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcoltest, risultando negativo.
La 15enne stava attraversando insieme alla sorella maggiore, di 25 anni, quando le due sono state travolte da un'auto. La sorella ha riportato ferite lievi. Entrambe sono residenti in provincia di Alessandria ed erano sul Garda per festeggiare il compleanno della nonna.