Brescia, il metodo di Serena risparmiatrice seriale: "Compro tutto con i coupon"

Serena, 37 anni, vive nel bresciano e ha fatto del risparmio un vero e proprio stile di vita. A raccontare la sua storia è la trasmissione di Rete 4, "Stasera Italia", alla quale la donna spiega di aver riempito la propria casa grazie ai coupon e alle vincite garantite da alcuni prodotti. Dalla macchinetta del caffè al frigo, passando per il robot da cucina fino a una "vaporiera vinta con un cotechino".

"Studio le offerte dei supermercati e in base ai prezzi dei prodotti uso i coupon che mi consentono di risparmiare di più", spiega il suo metodo Serena. E se girare i supermercati a caccia di offerte può rappresentare una spesa extra in termini di benzina ecco la soluzione: "Ho anche i buoni benzina", racconta la 37enne. Ma non è tutto, perché laddove non arrivano i buoni c’è però un’altra soluzione: "Alcune grandi aziende ti danno la possibilità di acquistare i loro prodotti dicendoti che qualsiasi importo te lo rimborsano in buoni validi su tutta la spesa", rivela la risparmiatrice seriale.

"Nei prossimi mesi andremo a Napoli, Marrakech e Budapest, tutto all inclusive per due persone compreso il volo", racconta la 37enne che ha studiato anche un modo per viaggiare gratis. Ma Serena non risparmia solo per se stessa, grazie a questo sistema riesce anche ad aiutare il prossimo: "Sono felice di poter dire che questo Natale ho vinto 10mila euro da donare a un Comune italiano".