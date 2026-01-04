Brescia, donna accoltellata dal marito: è grave

La 45enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso, l'uomo è stato fermato dai carabinieri
A Capriolo, in provincia di Brescia, una 45enne è rimasta gravemente ferita: sarebbe stata aggredita dal marito 51enne con un coltello al culmine di una lite in casa. La donna è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto.
L'allarme è scattato intorno alle 9:40 di domenica mattina, quando il 118 ha richiesto l'intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri. La donna era in strada con ferite al collo. Dagli accertamenti è emerso che l'aggressione sarebbe avvenuta al termine dell'ennesimo litigio per futili motivi, iniziato all'interno dell'abitazione e proseguito in strada.