Roma, accoltella compagno al culmine di una lite: arrestata 35enne

I carabinieri hanno arrestato una cittadina peruviana di 35 anni, per aver accoltellato il compagno, suo connazionale, al culmine di una lite, a Roma. L'uomo di 30 anni è stato ferito al collo ed è stato trasportato dal personale del 118, in codice giallo, al pronto soccorso del San Filippo Neri, dove è stato medicato e successivamente dimesso con 10 giorni di prognosi. L'arma, un coltello da cucina con la lama di 20 cm circa, è stata rinvenuta all'interno dell'appartamento e sequestrata dai militari.