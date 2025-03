Bus fuori strada a Brescia: due morti

Secondo le prime ricostruzioni, l'autista dell'autobus di servizio navetta avrebbe perso il controllo del mezzo finito poi contro un albero, uscendo di strada, intorno alle 19.40, in via Orzinuovi a Brescia. L'uomo, un trentenne, è risultato negativo alcoltest e alle prove antidroga. Diverse persone, almeno una decina, ferite. Quella estratta dalle lamiere in più gravi condizioni è poi deceduta nell'ospedale Civile.