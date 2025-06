Picchia la moglie a bastonate ma la figlia 12enne lo denuncia alla polizia: arrestato

Una ragazzina di appena 12 anni ha avuto la prontezza e il coraggio di comporre il numero d'emergenza per salvare la madre, aggredita brutalmente dal marito. È successo a Brescia, dove l’uomo, 46enne di origine indiana e in evidente stato di ubriachezza, ha colpito la moglie alla testa con un bastone. La violenza non si è fermata lì: secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe costretto la donna a nascondere una maglia intrisa di sangue per occultare le prove dell’aggressione. A fermarlo è stato proprio l’intervento della figlia, che ha allertato le forze dell’ordine, consentendo l’arresto dell’uomo e proteggendo anche il fratellino più piccolo. “Il sangue freddo e la determinazione della bambina sono stati fondamentali per evitare conseguenze ancora peggiori”, ha dichiarato il questore di Brescia Paolo Sartori.