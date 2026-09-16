Brescia, mancano autisti di bus: dalla Tunisia ne arrivano 28, avranno anche un alloggio a prezzo calmierato | Ma dovranno imparare l'italiano

A Brescia la mancanza di autisti di bus era ormai diventata cronica. Per questo motivo, Brescia Mobilità - la società che gestisce il trasporto pubblico urbano della città ed è controllata dal Comune - ha scelto di guardare oltre i confini italiani, avviando una campagna di selezione in Tunisia. Per "attirare" lavoratori disposti a trasferirsi in Italia, ha offerto loro alcune garanzie concrete: un contratto stabile, uno stipendio superiore a quello percepito nel Paese d'origine e una sistemazione abitativa. Ventotto le persone selezionate, pronte a raggiungere Brescia e cambiare vita: una parte sarà destinata alla guida dei bus, l'altra alla manutenzione dei mezzi. A dare la notizia è il Corriere Brescia.