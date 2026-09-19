Nel carcere di Canton Mombello

Brescia, agenti picchiati da detenuti ubriachi: in sette al Pronto soccorso

I detenuti stavano tentando di appiccare il fuoco alla loro cella

19 Set 2026 - 22:36
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© Istockphoto

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Sette agenti della polizia penitenziaria sono finiti al Pronto soccorso del Civile di Brescia dopo essere intervenuti per fermare due detenuti che, ubriachi, stavano appiccando il fuoco nella loro cella. È accaduto nel pomeriggio, attorno alle 18, nel carcere di Canton Mombello di Brescia.

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Cosa è successo nel carcere di Canton Mombello

  L'intervento è stato particolarmente difficile: secondo il sindacato che ha denunciato l'episodio, i due detenuti avrebbero versato olio e sapone liquido sul pavimento e si sarebbero cosparsi di olio per impedire agli agenti di trascinarli fuori dalla cella. Una volta bloccato uno dei due, l'altro avrebbe aggredito i poliziotti con calci e pugni. Sette agenti sono rimasti contusi o hanno riportato traumi e sono stati accompagnati in ospedale. 

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