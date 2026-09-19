Brescia, agenti picchiati da detenuti ubriachi: in sette al Pronto soccorso

L'intervento è stato particolarmente difficile: secondo il sindacato che ha denunciato l'episodio, i due detenuti avrebbero versato olio e sapone liquido sul pavimento e si sarebbero cosparsi di olio per impedire agli agenti di trascinarli fuori dalla cella. Una volta bloccato uno dei due, l'altro avrebbe aggredito i poliziotti con calci e pugni. Sette agenti sono rimasti contusi o hanno riportato traumi e sono stati accompagnati in ospedale.