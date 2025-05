Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento metalmeccanico di Brendola, in provincia di Vicenza, dove si producono cavi elettrici. L'uomo sarebbe deceduto mentre stava operando a un'apparecchiatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme allo "Spisal" dell'azienda Ulss berica e ai carabinieri.