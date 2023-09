Incidente ferroviario di Brandizzo, il fratello di Kevin Laganà: "Quel video è un testamento"

"Quel video per me ha il valore di un testamento.

È come se mio fratello abbia voluto farsi giustizia da sé". A parlare al Corriere della Sera è Antonino, il fratello maggiore di Kevin Laganà, il più giovane degli operai morti nell'incidente ferroviario di Brandizzo. Anche lui lavora per la Sigifer, la stessa azienda di Kevin. Per questo motivo è stato convocato dalla procura di Ivrea per capire se aprire un cantiere prima di aver bloccato la circolazione dei treni sia una eccezione o una consuetudine: "Dirò la verità, come ho sempre fatto".