Bracciante morto a Latina, Tajani chiede rilascio visti per familiari Satnam in India

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto agli uffici consolari dell'ambasciata d'Italia in India di rilasciare i visti d'ingresso alla madre e alla sorella della signora Soni, vedova di Satnam Singh, il bracciante morto per un incidente sul lavoro a Latina. Lo riferiscono fonti della Farnesina, aggiungendo che i familiari della signora Soni saranno ricevuti già martedì nella sede diplomatica italiana a New Delhi con l'auspicio che possano arrivare in Italia molto presto per sostenerla in questo difficile momento.