Bracciante morto a Latina, permesso di soggiorno speciale per la vedova

Il decesso di un operaio "per colpa di un criminale" non deve portare a criminalizzare tutte le imprese agricole. Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, spiegando che "in queste situazioni può accadere che ci sia una criminalizzazione di uno degli anelli della filiera. Può capitare quindi che si criminalizzi, di fronte a episodi gravi come quello di Latina, anche tutte le imprese agricole". "Queste morti - ha quindi aggiunto - non dipendono da imprenditori agricoli. Dipendono da criminali".