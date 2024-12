Allarme botulino in provincia di Frosinone. Lo ha diramato la Asl invitando a non consumare olive in salamoia prodotte in maniera artigianale senza l'assoluta certezza della loro origine. Il caso è nato dopo il malore avuto da una donna che ha aperto un vasetto di olive in salamoia ricevute in regalo per Natale. I test hanno accertato in breve la presenza di Clostridium Botulinum, produttore di tossine. Non c'era alcuna etichetta né indicazione per risalire al produttore.