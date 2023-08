Bosnia, un uomo uccide l'ex in diretta Instagram e poi si suicida

In Bosnia un uomo ha ucciso la sua ex moglie in diretta Instagram, ha ammazzato altre due persone mentre stava fuggendo e infine si è tolto la vita.

L'omicidio-suicidio è avvenuto nella città di Gradac, nel nord-est della Bosnia, dove l'aggressore, Nermin Sulejmanovic, di 35 anni, ha sparato per strada, uccidendo un uomo e suo figlio e ferendo una donna e due uomini, tra cui un poliziotto. Localizzato, prima di essere arrestato si è suicidato. La tragedia è stata raccontata dalla polizia in un comunicato.