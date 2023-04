Bosa, 22enne romana precipita dal terrazzo e muore: non si esclude il suicidio

Una ragazza romana di 22 anni è morta dopo essere precipitata questa notte dal terzo piano di una palazzina nel centro di Bosa, nell'Oristanese.

La corsa in ospedale in piena notte, in condizioni gravissime, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indaga la procura di Oristano. Non si esclude la pista del suicidio.