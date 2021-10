Borsellino quater, la Cassazione conferma le condanne

ansa

E' stata confermata dalla Cassazione la sentenza di Appello del Borsellino quater per la strage di Via D'Amelio e i depistaggi: sono dunque definitive le condanne all'ergastolo per i capomafia Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e quelle per calunnia per Calogero Pulci (dieci anni) e Francesco Andriotta, che ha ottenuto un piccolo sconto di pena (da 10 anni a 9 anni e 6 mesi) per la prescrizione di due calunnie ai danni dell'ex pentito Vincenzo Scarantino.