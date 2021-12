Bonomi: "Il Super Green pass sia per tutti, anche al lavoro"

Ansa

"L'unico strumento che abbiamo a disposizione è il Green pass. L'abbiamo sostenuto e sull'evoluzione, cioè sul Super Green pass, noi riteniamo che debba essere per tutti, anche per i luoghi di lavoro". Lo sostiene il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, precisando che l'associazione degli industriali "ha sempre detto di essere per l'obbligo vaccinale ma ha preso atto che c'è una difficoltà politica a trovare una sintesi".