Bonnie & Clyde italiani, estradata dalla Thailandia Vanja Goffi: truffò anche George Clooney

Il compagno della Goffi, Francesco Galdelli (57 anni), è ancora in custodia cautelare in Thailandia in attesa dell'estradizione e della sentenza del processo che lo vede imputato per il reato di evasione, e per il quale rischia una condanna a tre anni di carcere. Nel 2014, Galdelli era stato arrestato all'interno di un hotel di Pattaya, ma il giorno dopo era riuscito a evadere corrompendo le guardie carcerarie con la somma di 20mila Thai Baht (circa 500 euro), che l'uomo aveva ritirato personalmente da una cassa automatica di prelievo contante, mentre era in stato di arresto.



I due, inoltre, erano esperti nelle vendite online di Rolex falsi che spacciavano per autentici, arrivando in qualche caso a inviare al malcapitato di turno, un pacco di sale anziché gli orologi richiesti.