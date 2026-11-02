Da Udine a Roma ondata di mail anonime e minatorie in arabo: "C'è una bomba a scuola"

Come detto, l'allarme bomba ha riguardato moltissime scuole in tutto il Paese, con le segnalazioni che si sono moltiplicate con il passare delle ore. Le prime mail, stando a una ricostruzione temporale, sarebbero arrivate in Veneto: “Abbiamo appena lasciato un ordigno con nitrato di ammonio così potente che ucciderà decine di persone - si legge nella mail inviata a un istituto di Padova - È in un sacchetto di plastica e verrà attivata con un detonatore a distanza. Esploderà tra un’ora. Quelli che non moriranno verranno uccisi a coltellate. Buona fortuna”.