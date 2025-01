Bolzano, il vescovo Muser: "Sugli abusi tanti sapevano e tacevano"

"Per questo non vedo contrapposizioni", ha dichiarato monsignor Muser in un'intervista al Corriere della Sera. "Parlando con le vittime la cosa che più mi ha straziato è sentir dire: non siamo stati creduti, siamo stati lasciati da soli, anche all'interno delle nostre famiglie". Il vescovo di Bolzano e Bressanone ha sottolineato che "tutta la Chiesa italiana negli ultimi anni è in cammino su questo tema. Non ha senso fare una contrapposizione tra noi e il resto d'Italia perché siamo tutti sulla stessa barca. Anche il Papa ha più volte detto che non si può parlare di un fenomeno isolato".