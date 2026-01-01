Bolzano, turista precipita e muore durante un'escursione

Un turista italiano di 53 anni ha perso la vita durante un'escursione a San Giovanni in valle Aurina, in provincia di Bolzano. La salma dell'uomo è stata trovata nel primo pomeriggio ai piedi di un pendio da altri escursionisti. L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo.