Cronaca
in valle Aurina

Bolzano, turista precipita e muore durante un'escursione

L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri

01 Gen 2026 - 18:34
© Ansa

© Ansa

Un turista italiano di 53 anni ha perso la vita durante un'escursione a San Giovanni in valle Aurina, in provincia di Bolzano. La salma dell'uomo è stata trovata nel primo pomeriggio ai piedi di un pendio da altri escursionisti. L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza e quello dell'Alpenverein.

