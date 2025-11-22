Bolzano, turista con due grossi cani senza museruola blocca un treno

Alcuni passeggeri, preoccupati per la situazione, hanno segnalato al personale di bordo il comportamento dell’uomo. Il capotreno ha più volte invitato il turista a scendere, richiamandolo alle norme di sicurezza e al rischio di possibili aggressioni da parte degli animali. Ogni tentativo si è però rivelato vano: l’uomo ha insultato il capotreno e ha continuato a opporsi.