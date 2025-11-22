Logo Tgcom24
Cronaca
interruzione di pubblico servizio

Bolzano, turista con due grossi cani senza museruola blocca un treno

Il rifiuto di scendere fa ritardare il Merano-Bolzano: svizzero denunciato per interruzione di pubblico servizio 

22 Nov 2025 - 10:42
© Istockphoto

© Istockphoto

Momenti di tensione alla stazione ferroviaria di Merano, dove un turista svizzero di 59 anni ha bloccato per circa 20 minuti un treno provinciale della linea Merano-Bolzano. L'uomo si rifiutava, infatti, di scendere dal convoglio insieme ai suoi due grossi cani, che viaggiavano senza la museruola obbligatoria prevista dal regolamento.

Alcuni passeggeri, preoccupati per la situazione, hanno segnalato al personale di bordo il comportamento dell’uomo. Il capotreno ha più volte invitato il turista a scendere, richiamandolo alle norme di sicurezza e al rischio di possibili aggressioni da parte degli animali. Ogni tentativo si è però rivelato vano: l’uomo ha insultato il capotreno e ha continuato a opporsi.

I carabinieri della stazione di Tirolo sono quindi intervenuti sul posto. Anche davanti ai militari, il 59enne ha mantenuto un atteggiamento ostile, opponendo resistenza. Solo dopo diversi tentativi le forze dell'ordine sono riuscite a calmare il viaggiatore e a farlo scendere dal treno. Una volta liberati i binari, il convoglio ha potuto riprendere la corsa, accumulando, però, un ritardo di circa 20 minuti. Per il turista è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

