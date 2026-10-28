Bolzano, trova e recupera un fusto di birra sul ghiacciaio dopo oltre 50 anni: "Era ancora impeccabile"

La ricerca era iniziata dopo il racconto di un vicino di casa di Daniel, che in passato gestiva il rifugio. Oltre cinquant'anni fa, durante un volo in elicottero, un fusto di birra era caduto dalla rete di trasporto. Il ritrovamento è avvenuto quest'estate, dopo un forte temporale che ha fatto riaffiorare il contenitore. Un'incisione sull'acciaio inox indica che il fusto è stato prodotto nel 1978. La sorpresa più grande è arrivata al momento dell'assaggio. "La birra era impeccabile. Il sapore, il colore ambrato e persino il grado di anidride carbonica erano ancora buoni" ha dichiarato il mastro birraio Lukas Harpf.