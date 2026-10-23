Alto Adige, dai ghiacciai in ritirata spuntano vecchi ordigni della Prima guerra mondiale

Nel corso dell'ultima settimana gli alpini della brigata Julia hanno operato nella zona del Primiero, inertizzando 55 manufatti esplosivi, di cui 18 proietti d'artiglieria calibro 75 mm italiani e 37 proietti da bombarda Thevetot, tipologia di fabbricazione francese, ma all'epoca della guerra in dotazione anche al Regio Esercito Italiano, impiegati nel Primo conflitto mondiale. Gli interventi si sono svolti, inoltre, nei comprensori del Carè Alto e la Vedretta di Lares, del gruppo Adamello-Brenta (Tn), della Val Martello e del Parco dello Stelvio (Bz), rispettivamente sulla Cima Tre Cannoni sia sulle pendici del ghiacciaio del Livrio e sia nei pressi del passo del Mandriccio e del Passo del Tonale.