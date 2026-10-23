Alto Adige, dai ghiacciai in ritirata spuntano vecchi ordigni della Prima guerra mondiale

Dai ghiacciai sempre più in ritirata spuntano... vecchi ordigni bellici. Bilancio di fine stagione per gli artificieri dell'Esercito, impegnati nella campagna di bonifica estiva sulle montagne dolomitiche del Trentino-Alto Adige. Gli specialisti del 2° reggimento Genio guastatori, in sinergia con tecnici qualificati di diversi comparti dello Stato, hanno rimosso complessivamente oltre 250 ordigni risalenti persino al Primo conflitto mondiale.
I numeri record
Nel corso dell'ultima settimana gli alpini della brigata Julia hanno operato nella zona del Primiero, inertizzando 55 manufatti esplosivi, di cui 18 proietti d'artiglieria calibro 75 mm italiani e 37 proietti da bombarda Thevetot, tipologia di fabbricazione francese, ma all'epoca della guerra in dotazione anche al Regio Esercito Italiano, impiegati nel Primo conflitto mondiale. Gli interventi si sono svolti, inoltre, nei comprensori del Carè Alto e la Vedretta di Lares, del gruppo Adamello-Brenta (Tn), della Val Martello e del Parco dello Stelvio (Bz), rispettivamente sulla Cima Tre Cannoni sia sulle pendici del ghiacciaio del Livrio e sia nei pressi del passo del Mandriccio e del Passo del Tonale.
Emergenza caldo
Le operazioni evidenziano un'emergenza costante che richiede la massima prudenza da parte degli escursionisti in alta quota, che a causa del continuo e progressivo scioglimento dei ghiacciai dettato dal cambiamento climatico, rischiano di imbattersi in ordigni potenzialmente pericolosi. Da qui la raccomandazione degli specialisti: "Si rammenta sempre di non toccare assolutamente alcun tipo di ordigno rinvenuto casualmente, in qualsiasi posto esso si trovi, ma di segnalarlo prontamente alle forze dell’ordine presenti in zona, indicando la zona presunta e descrivendo il manufatto, ove possibile anche con alcune foto".