Alto Adige, salgono in quota e trovano il rifugio chiuso: salvati nella notte due minori in ipotermia

Si son messi in cammino pensando di trovare il rifugio aperto per la notte. E invece la struttura era chiusa e loro si sono ritrovati in quota, al freddo, senza la necessaria attrezzatura per potersi riparare. Un'escursione in Alto Adige che poteva trasformarsi in tragedia se non fosse stato per l'intervento del soccorso alpino che ha recuperato i due giovani trasportandoli in ospedale. I ragazzi, due tedeschi di 13 e 16 anni, sono stati salvati nella notte tra sabato e domenica presso il rifugio Bonner, a 2.340 metri di altitudine.