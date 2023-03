Bolzano, trovati morti i due escursionisti dispersi in valle Aurina

Sono stati trovati morto sotto una valanga in valle Aurina (Bolzano) i due escursionisti che risultavano dispersi da sabato.

L'incidente è avvenuto sul Sasso Nero, a circa 1.700 metri di quota. I due, un cittadino italiano di 51 anni e una lituana di 33, entrambi residenti a Cavallino Tre Porti (Venezia), erano usciti per un'escursione con le ciaspole. L'allarme è stato lanciato dal titolare dell'albergo in cui i due alloggiavano, quando non li ha visti rientrare a cena. Sul luogo della tragedia i carabinieri, la Gdf, il soccorso alpino e l'elisoccorso.