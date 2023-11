Bolzano, scoperto a imbrogliare all'esame per la patente: ingoia l'auricolare, sottoposto a radiografia

Il candidato è stato "pizzicato" dai poliziotti in borghese presenti in aula e ha tentato di distruggere il micro dispositivo, ingoiandolo. Ora rischia due anni di carcere

Resosi conto di essere stato "pizzicato" dagli agenti di polizia in borghese presenti in aula, il candidato si è sfilato l'auricolare dall'orecchio e l'ha ingoiato.

A Bolzano un uomo è stato scoperto mentre tentava di imbrogliare all' esame teorico per la patente , utilizzando un micro-auricolare per farsi suggerire le risposte esatte.

Tgcom24

L'uomo è stato così accompagnato in ospedale e sottoposto a una radiografia, la cui lastra ha mostrato la presenza dell'auricolare nell'apparato digerente.

A quel punto è scattata la denuncia per i reati di presentazione di esami opera di altri (una legge del 1925 ancora in vigore) e per falsità ideologica per induzione. Ora rischia la pena della reclusione da sei mesi a due anni.