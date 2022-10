Hans Niemann, lo scacchista prodigio ha barato 100 volte forse “guidato da un vibratore”

E' stato proprio il campione del mondo sconfitto a sollevare il dubbio,

denunciando pubblicamente Niemann per alcune partite sospette

il ragazzo ha "probabilmente ricevuto assistenza illegale in più di cento partite online".

e inducendo il sito ad analizzare tutte le partite fin qui giocate dal statunitense. La conclusione, nel dossier di 72 pagine, è che

Dopo i sospetti lanciati da Carlsen, Niemann aveva reagito con una difesa appassionata: sospettato di aver usato un vibratore anale a impulsi, per ricevere indicazioni (forse da un software, forse da un coach) su quali mosse fare, il ragazzo si era offerto di giocare completamente nudo. Però, nelle interviste del dopo gara, non era stato in grado di spiegare in modo convincente quale strategia avesse usato per vincere.

Credo che gli imbrogli negli scacchi siano un grosso problema e una minaccia esistenziale

- aveva commentato su Twitter Magnus Carlsen - Credo anche che gli organizzatori e tutti quelli a cui sta a cuore il gioco debbano potenziare le misure di sicurezza e i sistemi per scoprire chi gioca in modo scorretto"

Nieman aveva poi ammesso un paio di "ragazzate":

si è dimenticato di citare almeno le altre novantotto volte

in passato, disse, aveva ingannato i suoi avversari, ma solo due volte, una a 12 e l'altra a 16 anni, e mai in tornei dove c'erano premi in denaro. Ma secondo Chess.com, il ragazzo. L'ultima sarebbe stata due anni fa. La piattaforma ha rivelato che nel 2020 Niemann aveva ammesso le sue colpe nel corso di una telefonata con il direttore di Chess.com, Danny Rensch.

Per questo la piattaforma ha deciso di e

scludere lo statunitense dal prossimo torneo

, che ha un montepremi di un milione di dollari.