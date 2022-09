Scacchi, giovane prodigio accusato di aver barato durante una partita

La partita

Twitter

- Dopo aver perso la partita contro Niemann, Carlsen, campione del mondo ininterrottamente dal 2013, si è ritirato. Ha poi pubblicato un post suche ha immediatamente catturato l'attenzione dei suoi follower.

Il post

José Mourinho

- Protagonista del post èdurante una vecchia intervista nella quale afferma: "Se parlo, finisco in grossi guai. Grossi, grossi guai". Un tweet che ha alimentato i dubbi sul possibile imbroglio di Niemann.

Sulla questione si sono pronunciati anche alcuni

maestri di scacchi

Jacob Aagaard,

nuove regole

: "È veramente molto difficile provare un imbroglio su una scacchiera fisica. In generale, è quasi impossibile ingannare l'avversario quando si gioca dal vivo", ha ammesso il Gran maestroche è stato anche allenatore di Niemann. Nel frattempo, gli organizzatori del torneo hanno annunciatoe misure per evitare inganni durante le prossime partite.

I precedenti -

In un'intervista, Niemann ha detto di non aver mai barato nel gioco dal vivo, ma di averlo fatto in quello online, precisamente sulla piattaforma Chess.com: una volta quando aveva 12 anni e un'altra quando ne aveva 16. "Mi vergogno, l'ho fatto per migliorare la classifica e giocare con avversari più forti", ha sottolineato.