Bolzano, babysitter ubriaca in strada con una bambina di due anni: denunciata per abbandono di minore

Era con la piccola di due anni che le era stata affidata dalla madre. Ma la babysitter, una donna di 55 anni, è svenuta in strada, ubriaca. E la bambina, che era con lei, è stata soccorsa da due carabinieri a Bressanone (Bolzano). I due militari, che in quel momento non erano in servizio, stavano passeggiando per il centro della città della Val d'Isarco, quando hanno notato la donna, sdraiata sul marciapiede, priva di coscienza. La bimba era visibilmente spaventata: i carabinieri l'hanno confortata e accompagnata in caserma con la babysitter, che è poi stata denunciata per abbandono di minore e sanzionata per ubriachezza.